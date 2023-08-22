Fim da consulta: obrigado a todos!

Data de publicação: 29 de outubro de 2019

Após mais de um mês e meio, a consulta para a extensão do bonde T8 chegou ao fim. É hora de fazer um balanço das muitas bolsas que conseguimos reunir.

Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos os habitantes e usuários do território que participaram da consulta, dando suas opiniões ou vindo conhecer o projeto. Um grande agradecimento também a todos os atores e parceiros do projeto que conseguiram tornar essa consulta possível.

E agora, o que vem a seguir?

As opiniões expressas serão registradas e analisadas em um relatório de trocas. Até o final de 2019, será adicionado, junto com a avaliação do fiador, para enriquecer os estudos existentes.

Esses novos dados possibilitarão modificar, se necessário, o projeto inicial e desenvolver a extensão final. Essa última versão será apresentada novamente durante a investigação pública. Se este último levar à declaração de utilidade pública do projeto, o trabalho pode começar.

Claro, continuaremos informando você nas próximas etapas do projeto!