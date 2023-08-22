O relatório de consulta da fiadora, Fatima Ouassak, está disponível!

Data de publicação: 9 de janeiro de 2020

Após a consulta preliminar sobre o projeto de extensão do bonde T8 realizada de 9 de setembro a 26 de outubro, a fiadora da consulta, Fatima Ouassak, apresentou seu relatório da consulta à Comissão Nacional de Debate Público (CNDP) em 8 de janeiro de 2020.

A Sra. Ouassak afirmou que os requisitos do CNDP em termos de informação e consulta foram ouvidos e respeitados pela Île-de-France Mobilités, como parte de um diálogo construtivo entre o proprietário do projeto e o fiador. Ela também elogiou a transparência e abertura da Île-de-France Mobilités, a qualidade das trocas com o público e a veracidade do processo de consulta. Por fim, ela destacou a utilidade da consulta, especialmente em relação à questão da estação Pressensé. Encontre a análise dele da consulta e suas recomendações AQUI!

Agora vamos dar uma olhada no relatório da Île-de-France Mobilités, que completará e encerrará esta primeira fase do projeto.