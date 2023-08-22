Data de publicação: 6 de fevereiro de 2020

Em 5 de fevereiro, a Île-de-France Mobilités, proprietária do projeto, votou sobre os resultados da consulta para a extensão do bonde T8. Este documento encerra o processo de consulta que ocorreu de 9 de setembro a 26 de outubro de 2019. Você encontrará o contexto e as questões que marcaram esta consulta, bem como o resumo das opiniões expressas durante os diversos momentos de troca. A Île-de-France Mobilités também aproveita para expressar sua resposta à avaliação do fiador da consulta e compartilhar as orientações para a continuidade do projeto.

Não hesite em baixar o relatório da consulta, seu resumo e os anexos.

Obrigado pelas suas opiniões sobre o projeto e nos vemos na próxima etapa: a investigação pública!