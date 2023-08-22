O bonde T8 hoje, qual é o resultado?

Data de publicação: 26 de abril de 2019

O bonde T8 atualmente conecta Saint-Denis a Epinay-sur-Seine e Villetaneuse, em 24 e 16 minutos. Comissionado em dezembro de 2014, tornou-se um eixo central de transporte no departamento de Seine Saint-Denis, com quase 62.000 passageiros diários. Um número que está aumentando constantemente enquanto continua garantindo transporte confortável: a taxa máxima de carga observada é de 43%.

Diante do sucesso já alcançado pelo bonde T8, parece óbvio estender seu trajeto para apoiar as mudanças em um território dinâmico e fortalecer as ligações entre Paris e o departamento de Seine-Saint-Denis. Para os habitantes e usuários do sul de Seine-Saint-Denis e do norte de Paris, a extensão do bonde T8 facilitará a mobilidade graças às muitas conexões com outros transportes públicos da região.

Também facilitará o acesso a locais importantes da região: conectará, por exemplo, a escola secundária Angela Davis, o futuro Campus Condorcet, os Entrepôts et Magasins Généraux de Paris e o centro comercial Millénaire.

Por fim, esse projeto realmente apoia a metamorfose do território: o Montjoie ZAC, o Nozal Front Populaire ou o futuro bairro Landy podem contar com a chegada do bonde T8 para apoiar seu desenvolvimento.