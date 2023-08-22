Encontro de 19/09 no resort Plaine Saint-Denis: um encontro nas proximidades!

Data de publicação: 24 de setembro de 2019

Estivemos presentes na estação Plaine Saint-Denis na quinta-feira, 19 de setembro, para informar os transeuntes e usuários do transporte sobre o projeto de extensão do bonde T8, responder a quaisquer dúvidas que possam ter e coletar suas opiniões.

Muitos deles dedicaram um pouco de seu tempo para trocar conosco e contribuir com eles. Alguns já conheciam o projeto, outros não. Os que estavam com pressa levaram o folheto do projeto com eles, para dar sua opinião depois, graças ao cartão T.

Obrigado a todos por trocarem conosco! Vejo você hoje à noite na estação Saint-Denis Porte de Paris, das 17h às 19h, para a segunda reunião local!