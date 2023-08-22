Um olhar para trás na última reunião local na quinta-feira, 3 de outubro

Data de publicação: 10 de outubro de 2019

Para essa última reunião local, fomos até a praça em frente à estação Rosa-Park.

Entre 11h30 e 14h, pudemos conversar com as partes interessadas sobre o projeto, e em particular as propostas para variantes para a estação Rosa-Parks.

Diferentes opiniões sobre as variantes foram formuladas: todas as contribuições serão consideradas. Também pudemos ouvir suas preocupações e expectativas: eficiência da rota, o menor tempo de transferência possível, um layout que favorece a fluidez do tráfego...

Um grande obrigado a todos que dedicaram um tempo para discutir o projeto conosco e dar sua opinião!