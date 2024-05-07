Participe da única investigação pública de 21 de maio a 25 de junho de 2024!

A única investigação pública que está sendo aberta é um marco novo e importante para o projeto. Ele acontecerá de 21 de maio a 25 de junho de 2024. Essa medida regulatória, essencial para a continuação do projeto e o início dos trabalhos, permitirá ao público expressar suas opiniões sobre o interesse público do projeto e seus efeitos.

Quando e como participar?

De 21 de maio a 25 de junho de 2024, vários procedimentos de participação estão disponíveis para que você possa dar sua opinião sobre o projeto de ampliação do bonde T8.

Gostaria de saber tudo sobre o projeto?

Todos os documentos que compõem o arquivo da investigação podem ser consultados na plataforma dedicada à investigação.

Você também pode se reunir com a comissão de inquérito durante as permanências concedidas nas prefeituras de Saint-Denis, Aubervilliers, Villetaneuse, 18º arrondissement de Paris, 19º arrondissement de Paris, nas datas e horários indicados na plataforma dedicada à investigação.

Participar da reunião pública

Uma reunião informativa pública também é organizada na quarta-feira, 29 de maio , a partir das 19h, no EPT Plaine Commune (sala térreo, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis). Esta é uma oportunidade para fazer suas perguntas à comissão de inquérito e à equipe do projeto.

Ao final da reunião pública, um relatório será elaborado pelo presidente da comissão de inquérito. Será enviado o mais rápido possível para a pessoa responsável pelo projeto e para o prefeito de Seine-Saint-Denis. Para fins de elaboração deste relatório, sua gravação de áudio ou vídeo pode ser feita. O público presente será então notificado sobre o início e o fim dessa gravação.