Participe da reunião pública em 29 de maio em Saint-Denis!

Participe da reunião pública!

Uma reunião informativa pública é organizada na quarta-feira, 29 de maio , a partir das 19h, no EPT Plaine Commune (sala térreo, 21 Avenue Jules Rimet, 93000 Saint-Denis). Esta é uma oportunidade para fazer suas perguntas à comissão de inquérito e à equipe do projeto.

Ao final da reunião pública, um relatório será elaborado pelo presidente da comissão de inquérito. Será enviado o mais rápido possível para a pessoa responsável pelo projeto e para o prefeito de Seine-Saint-Denis. Para fins de elaboração deste relatório, sua gravação de áudio ou vídeo pode ser feita. O público presente será então notificado sobre o início e o fim dessa gravação.