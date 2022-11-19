Consultoria

ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Consulta preliminar de 2019
Objetivos e Principais Recursos
Février 2019
Arquivo preliminar de consulta
Septembre 2019
Avaliação do fiador do CNDP
Décembre 2019
Ficha informativa: a estação Pressensé
Octobre 2019
Consulta - Extensão do bonde T8 - Ficha informativa: o terminal em Rosa-Parks
Octobre 2019
Consulta em andamento de 2022
Avaliação da consulta
Avril 2023
Anexos ao relatório de consulta
Avril 2023
Relato da caminhada Exploratório e Oficina Participativo no Rosa Parks
19 novembre 2022
Relato da caminhada Exploratório e Oficina em Franc-Moisin
5 novembre 2022
Relatório do workshop em em linha com os atores econômicos
21 novembre 2022
Relatório dos 2 Reuniões de proximidade em Frente Popular
Novembre 2022
Consulta MECDU 2023
Arquivo de consulta MECDU
Avril 2023
Cartaz da consulta do MECDU
Avril 2023
Comunicado de imprensa para o lançamento da consulta MECDU
Avril 2023
Avaliação da consulta do MECDU
Juin 2023