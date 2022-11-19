Consultoria

Bonde

ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Consulta preliminar de 2019

PDF

Objetivos e Principais Recursos

Février 2019

PDF

Arquivo preliminar de consulta

Septembre 2019

PDF

Avaliação do fiador do CNDP

Décembre 2019

PDF

Ficha informativa: a estação Pressensé

Octobre 2019

PDF

Consulta - Extensão do bonde T8 - Ficha informativa: o terminal em Rosa-Parks

Octobre 2019

Consulta em andamento de 2022

PDF

Avaliação da consulta

Avril 2023

PDF

Anexos ao relatório de consulta

Avril 2023

PDF

Relato da caminhada Exploratório e Oficina Participativo no Rosa Parks

19 novembre 2022

PDF

Relato da caminhada Exploratório e Oficina em Franc-Moisin

5 novembre 2022

PDF

Relatório do workshop em em linha com os atores econômicos

21 novembre 2022

PDF

Relatório dos 2 Reuniões de proximidade em Frente Popular

Novembre 2022

Consulta MECDU 2023

PDF

Arquivo de consulta MECDU

Avril 2023

PDF

Cartaz da consulta do MECDU

Avril 2023

PDF

Comunicado de imprensa para o lançamento da consulta MECDU

Avril 2023

PDF

Avaliação da consulta do MECDU

Juin 2023