ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Perspectivas
Atualizado em
As perspectivas dos Estudos de Diagramas Esquemáticos (SDP)
- Cours du Rû de Montfort (intenção de desenvolvimento não contratual)
- Rue des Fillettes - Campus Condorcet (intenção de desenvolvimento não contratual)
- A estação terminal Rosa Parks (intenção de desenvolvimento não contratual)
- A travessia do canal Saint-Denis (intenção de desenvolvimento não contratual)
- Vista para pedestres da Avenue Paul Vaillant Couturier (intenção de desenvolvimento não contratual)
- Vista aérea da Avenue Paul Vaillant Couturier (intenção de desenvolvimento não contratual)
Perspectivas para estudos preliminares (DOCP)
- Perspectiva da variante B da chegada do bonde T8 em Rosa-Parks
- Perspectiva da variante A da chegada do bonde T8 em Rosa-Parks
- Perspectiva da variante terminal Rosa-Parks na Gaston Tessier Street
- Perspectiva da variante terminal Rosa-Parks na Gaston Tessier Street
- Perspectiva do futuro bonde T8 na travessia do canal Saint-Denis
- Perspectiva do futuro bonde T8 na interseção do Cours du Ru de Montfort com a Rue Danielle Casanova
- Perspectiva do futuro bonde T8 na estação Condorcet, na rue des Fillettes
- Perspectiva do futuro bonde T8 na estação Front Populaire