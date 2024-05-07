Bonde

ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

Perspectivas

Atualizado em

As perspectivas dos Estudos de Diagramas Esquemáticos (SDP)

  • Cours du Rû de Montfort (intenção de desenvolvimento não contratual)
  • Rue des Fillettes - Campus Condorcet (intenção de desenvolvimento não contratual)
  • A estação terminal Rosa Parks (intenção de desenvolvimento não contratual)
  • A travessia do canal Saint-Denis (intenção de desenvolvimento não contratual)
  • Vista para pedestres da Avenue Paul Vaillant Couturier (intenção de desenvolvimento não contratual)
  • Vista aérea da Avenue Paul Vaillant Couturier (intenção de desenvolvimento não contratual)

Perspectivas para estudos preliminares (DOCP)

  • Perspectiva da variante B da chegada do bonde T8 em Rosa-Parks
  • Perspectiva da variante A da chegada do bonde T8 em Rosa-Parks
  • Perspectiva da variante terminal Rosa-Parks na Gaston Tessier Street
  • Perspectiva da variante terminal Rosa-Parks na Gaston Tessier Street
  • Perspectiva do futuro bonde T8 na travessia do canal Saint-Denis
  • Perspectiva do futuro bonde T8 na interseção do Cours du Ru de Montfort com a Rue Danielle Casanova
  • Perspectiva do futuro bonde T8 na estação Condorcet, na rue des Fillettes
  • Perspectiva do futuro bonde T8 na estação Front Populaire