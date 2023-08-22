O setor La Plaine
Os desafios do setor
- Mitigar cortes urbanos: o bonde deve facilitar a travessia da rodovia A86, do Canal Saint Denis e, em seguida, dos trilhos ferroviários ao nível do Stade de France. O projeto inclui a construção de uma nova ponte sobre o canal Saint-Denis e sob a A86. Deve permitir a circulação de bicicletas, pedestres, ônibus e veículos pesados e leves, em uma rota utilizada para comboios excepcionais, enquanto o bonde cruzará o canal no eixo da ponte existente da Pont de Pressensé.
- Fazer coexistir todas as formas de mobilidade: devido à natureza muito estreita do Chemin du Cornillon, por onde apenas o bonde poderá passar, e no contexto da pedestrização da Rue des Fillettes, a implementação de ciclovias dissociadas da rota do bonde é essencial para garantir a segurança e o conforto tanto de ciclistas quanto de pedestres. Assim, entre o Stade de France e a Place du Front populaire, ciclistas que atravessam a área serão incentivados a usar caminhos construídos pelo projeto em ruas paralelas, a oeste da rota do bonde. Essa abordagem visa incentivar a mobilidade ativa limitando conflitos entre usuários dos diferentes modos para evitar acidentes.
- Fortalecimento da recobrição: como em outros setores, reduzir ainda mais o número de árvores cortadas saudáveis é um grande desafio (quase 80 árvores envolvidas). O potencial de plantio nas proximidades imediatas do impacto é bastante favorável nesse setor, com 130 novas árvores ao longo da rota. Isso criará ilhas de frescor e sombra para os novos espaços para pedestres neste espaço atualmente muito mineral.
- Preservando o ambiente de vida: o bonde é inserido em ruas estreitas que atendem a muitos estabelecimentos residenciais e educacionais (campi, escolas, escolas de ensino médio). A qualidade da integração urbana do bonde e a redução da poluição por ruído e vibração representam, portanto, uma questão particularmente sensível para esse setor.
A travessia do canal Saint-Denis (intenção de desenvolvimento não contratual)