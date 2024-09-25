Instalações para biodiversidade ao longo do trajeto

A rota futura do Tzen 4 inclui paisagismo projetado para melhorar a biodiversidade local.

Seleção de plantas adequadas: Plantas ricas em frutas e frutos, como a macieira de Sargent (Malus sargentii), assim como espécies locais como pinheiros, bordos e bétulas, serão preferidas.

Gramados floridos: Ao longo da estrada, gramados pontilhados de flores.

Manutenção respeitosa: A manutenção dos espaços verdes será realizada sem o uso de produtos químicos perigosos, para proteger pequenas faunas e floras.