Suas linhas de ônibus estão trocando de número!
Publicado em
A partir de 6 de janeiro de 2025, a rede de ônibus da Île-de-France será reforçada, recomposta e simplificada para ser mais acessível e fácil de entender. Em particular, a numeração das linhas de ônibus nos subúrbios externos mudará.
Na região de Evry Centre Essonne, todas as linhas de ônibus passarão a partir da 42.
As linhas são renomeadas usando o número antigo sempre que possível, para facilitar sua apropriação pelos usuários (por exemplo, o 401 se torna 4201).
Antes da esperada chegada dos ônibus Tzen 4, a linha 402 será renomeada para 4206 e circulará no local Tzen 4 com uma oferta reforçada:
• Durante a semana: um ônibus a cada 7 minutos durante o horário de pico.
• Nos fins de semana: um ônibus a cada 10 a 15 minutos.
A linha 4242 substituirá a atual 402S para conectarCoudray-Montceaux à estação Bras de Fer, acompanhando a evolução da 4206.