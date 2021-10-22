Resorts modernos e confortáveis
Tzen 4 - Estação Marchais Guesdon em Evry-Courcouronnes (intenções de desenvolvimento)
As paradas atuais da linha de ônibus 4206 (antiga 402) serão substituídas por estações Tzen 4, mais espaçosas e melhor equipadas. As plataformas são estendidas para acomodar ônibus de 24 metros. Os viajantes podem esperar confortavelmente pelo ônibus graças a bancos e abrigos. Eles também poderão comprar o ingresso no resort. As estações também serão equipadas com telas de informações em tempo real, além de câmeras de videoproteção.
O Tzen 4 também melhora a acessibilidade para todos os passageiros, incluindo pessoas com mobilidade reduzida (PRM):
- As plataformas são elevadas ao mesmo nível do ônibus, para facilitar a entrada e descida dos usuários. Para facilitar o acesso de pessoas em cadeiras de rodas, os ônibus serão equipados com rampas.
- Dispositivos sonoros e visuais de anúncio possibilitam o compartilhamento de informações dos passageiros com todos.
- Tiras em relevo são instaladas no chão e padrões são desenhados nas janelas dos abrigos para ajudar pessoas com deficiência visual.