Resorts modernos e confortáveis

As paradas atuais da linha de ônibus 4206 (antiga 402) serão substituídas por estações Tzen 4, mais espaçosas e melhor equipadas. As plataformas são estendidas para acomodar ônibus de 24 metros. Os viajantes podem esperar confortavelmente pelo ônibus graças a bancos e abrigos. Eles também poderão comprar o ingresso no resort. As estações também serão equipadas com telas de informações em tempo real, além de câmeras de videoproteção.

O Tzen 4 também melhora a acessibilidade para todos os passageiros, incluindo pessoas com mobilidade reduzida (PRM):