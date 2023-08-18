[Glossário] Você disse AVP?

Data de publicação: 4 de fevereiro de 2020

Os chamados estudos "AVP" são os estudos do Projeto Preliminar.

O objetivo desses estudos é aprofundar as características técnicas do projeto do ônibus T Zen 5 (localização precisa da plataforma de ônibus, estradas, ciclovias, calçadas, etc.); eles também levam em conta as recomendações da Comissão de Inquérito feitas ao final da investigação, antes da declaração de utilidade pública.

Atualmente, os estudos preliminares de projeto do ônibus T Zen 5 estão sendo finalizados. Os parceiros são convidados a dar sua opinião antes da validação final. Uma vez validados, esses estudos possibilitarão especificar o custo e o cronograma do projeto.