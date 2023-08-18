Data de publicação: 23 de março de 2021

Há quase 10 anos, a Île-de-France Mobilités vem desenvolvendo uma oferta especial de transporte: os ônibus T Zen. Graças à sua prioridade nos semáforos e à circulação em faixas reservadas, esse modo de transporte combina o desempenho e a qualidade do serviço do bonde com a flexibilidade do ônibus.

Frequente, confiável, acessível a todos e claramente identificável... o ônibus T Zen tem muitas vantagens!

O T Zen 5 é um projeto inovador que ainda não existe na região da Île-de-France: promovendo a transição modal para veículos de alta capacidade e ambientalmente amigáveis, faz parte da política ambiciosa da Île-de-France Mobilités em termos de desenvolvimento sustentável.

