Uma rota no centro de muitas operações de desenvolvimento

Data de publicação: 9 de fevereiro de 2021

O projeto do ônibus T Zen 5 tem a particularidade de fazer parte de um território em rápida transformação. Ele conectará muitas operações de desenvolvimento urbano, cada uma em um estágio diferente de progresso.

Algumas partes da plataforma futura são suportadas pelos desenvolvedores desses projetos. Assim, a SEMAPA, o Departamento de Val-de-Marne SADEV94 a EPA Orsa são parceiros-chave no projeto.

Os três ZAC de Paris, Rive Gauche, Ivry Confluences e Gare Ardoines já estão em construção. Essas operações realizam o trabalho do T Zen 5 conhecido como "à frente da fase" em comparação com o trabalho que será realizado pela Île-de-France Mobilités.

Entre o Quai Marcel Boyer e a Place Gambetta, eles são até concluídos.