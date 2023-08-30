Qual é o status do projeto?

Ainda há várias etapas a serem tomadas antes que o trabalho realizado pela Île-de-France Mobilités possa começar.

No entanto, os estudos do projeto (PRO) foram lançados em setembro de 2021. Eles constituem o trecho final dos estudos antes da elaboração dos contratos de obras, das convocações para licitações, dos trabalhos preparatórios e, em seguida, do início dos canteiros de obras. De fato, são esses estudos que especificarão o projeto em seus menores detalhes técnicos e possibilitarão a elaboração dos arquivos de consulta para as empresas de construção.

Diversos procedimentos regulatórios ainda precisam ser realizados, um procedimento de autorização ambiental, um levantamento adicional de parcelas, etc.

Ao mesmo tempo, o trabalho de "fase inicial" continua em andamento, realizado pelos parceiros da Île-de-France Mobilités. Isso é especialmente verdadeiro no coração da Confluência Ivry ZAC e da ZAC Ardoines, com a construção da ponte paisagística.

O ano de 2021 continua rico em estudos e procedimentos, símbolos do progresso do projeto. Para saber mais, acesse a página do projeto.