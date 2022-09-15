Semaine européenne de la mobilité 2022 : vive l'intermodalité !

Organisée chaque année depuis 21 ans, partout en Europe, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’inciter citoyens et collectivités à opter pour des modes de déplacements plus durables.

Le thème de cette année 2022 ? "Pour de meilleures connexions, combinez les mobilités !"

En parallèle, la Rentrée du transport public souhaite sensibiliser les non-utilisateurs et les utilisateurs occasionnels de transports en commun, pour les inciter à changer leurs habitudes de déplacement.

Intermodalité, changement d'habitudes de déplacement et transport public... ? On s'est dit qu'on avait quelques solutions à vous partager !