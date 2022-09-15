Semaine européenne de la mobilité 2022 : vive l'intermodalité !
Organisée chaque année depuis 21 ans, partout en Europe, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’inciter citoyens et collectivités à opter pour des modes de déplacements plus durables.
Le thème de cette année 2022 ? "Pour de meilleures connexions, combinez les mobilités !"
En parallèle, la Rentrée du transport public souhaite sensibiliser les non-utilisateurs et les utilisateurs occasionnels de transports en commun, pour les inciter à changer leurs habitudes de déplacement.
Intermodalité, changement d'habitudes de déplacement et transport public... ? On s'est dit qu'on avait quelques solutions à vous partager !
L'intermodalité : mobilité sur-mesure
Les transports en commun ? C'est bon pour la planète, car leur utilisation permet des économies de CO2, et c'est bon pour votre porte-monnaie (trouvez le ticket ou l'abonnement qui vous ressemble) - une considération qui prend tout son sens en ces temps de crise énergétique.
Mais nous savons aussi que, parfois la gare est un peu loin de chez vous. Ou que ce bus qui vous arrangerait ne passe pas à l'heure qui vous convient.
Et c'est bien pour répondre à cela, pour réduire au maximum ces irritants, que l'une des missions d'Île-de-France Mobilités, c'est bien sûr de faire grandir et d'améliorer le réseau de transports en commun francilien... Mais aussi de développer et faciliter l'intermodalité.
L'intermodalité : mais qu'est-ce donc ?
Et ça tombe bien, car cette année la Semaine européenne de la mobilité, qui se tient du 16 au 22 septembre, a choisi de mettre en lumière les vertus (immenses !) de l'intermodalité.
L'inter quoi ? L’intermodalité : c'est la possibilité de combiner différents modes de transport au sein d'un même réseau.
En Île-de-France, par exemple, pratiquer l'intermodalité, c'est prendre votre vélo Véligo Location pour vous rendre à la gare de train ou de RER, à quelques kilomètres de chez vous. Un Véligo Location que vous laisserez pour la journée, gratuitement, dans le Parking Vélos Île-de-France Mobilités sécurisé.
À moins que ce ne soit votre voiture, que vous avez stationnée gratuitement dans un parc relais, grâce à votre abonnement Navigo annuel.
Arrivé à votre gare de destination, peut-être finirez-vous votre trajet par quelques minutes en tram, en bus ou en métro.
L'intermodalité, c'est aussi combiner trajet en covoiturage ou en autopartage et parcours en transports en commun.
Appli, identifiant unique et services associés : avec Île-de-France Mobilités, l'intermodalité se numérise
Faciliter le développement de l'intermodalité, cela passe aussi par le développement d'outils et de solutions numériques qui facilitent votre passage d'un mode de transport à l'autre. C'est ce qu'on appelle en bon français la MaaS (Mobility as a Service - la mobilité comme service).
Concrètement, la MaaS se traduit par une appli île-de-France Mobilités (et un espace personnel sur notre site) qui vous ouvre de plus en plus de portes. Achat de votre titres de transports, abonnement à des offres de vélos en libre-service, de covoiturage ou d'autopartage : vous pouvez tout faire directement dans l'appli, avec un identifiant unique !
Et demain, votre appli vous permettra même de valider directement avec votre téléphone ! Mais chut, on reparle très bientôt !
En fait, l'intermodalité, c'est vous permettre de composer le trajet qui VOUS ressemble. Celui qui facilite votre quotidien, celui que vous adaptez à vos impératifs.