Das Jahr 2018 beginnt für Reisende in der Region Paris im Zeichen des Wandels

Die Änderungen, die 2018 für Reisende vorgenommen wurden, sind in den folgenden Artikeln zusammengefasst.

Navigo Jour: ein neuer ticket des Nahverkehrs, der an den Vorortverkehr angepasst ist und einer Nachfrage von Nutzerverbänden entspricht

Ermäßigter Tarif für alle Senioren im Val-de-Marne

Entschädigung für Fahrgäste der RER A und RER B ab dem 10. Januar 2018

Vianavigo wird zu einer Referenzplattform für Barrierefreiheit

"Alle zusammen für Fahrgemeinschaften": Die Aktion wird 2018 fortgesetzt