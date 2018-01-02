Das Jahr 2018 beginnt für Reisende in der Region Paris im Zeichen des Wandels
Die Änderungen, die 2018 für Reisende vorgenommen wurden, sind in den folgenden Artikeln zusammengefasst.
Navigo Jour: ein neuer ticket des Nahverkehrs, der an den Vorortverkehr angepasst ist und einer Nachfrage von Nutzerverbänden entspricht
Ermäßigter Tarif für alle Senioren im Val-de-Marne
Entschädigung für Fahrgäste der RER A und RER B ab dem 10. Januar 2018
Vianavigo wird zu einer Referenzplattform für Barrierefreiheit
"Alle zusammen für Fahrgemeinschaften": Die Aktion wird 2018 fortgesetzt