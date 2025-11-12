Mobilitätsplan: 14 Maßnahmen zur Umgestaltung der Mobilität bis 2030
Île-de-France Mobilités hat 14 Hauptachsen und 46 Maßnahmen definiert, um die Mobilität bis 2030 neu zu denken : Dies ist der Mobilitätsplan 2030.
Vom Alltagsverkehr über aktive Mobilität bis hin zu Inklusion und ökologischem Wandel stellen wir es Ihnen Punkt für Punkt vor.
Schwerpunkt 1 - Ausbau der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Steigerung ihrer Attraktivität
Um die Umweltziele zu erreichen, muss die Nutzung des öffentlichen Verkehrs weiter zunehmen.
Um so viele Menschen wie möglich dazu zu bringen, sie täglich zu nutzen, setzt sich die Verkehrsrevolution mit einem immer sichereren, effizienteren Angebot fort, das an jedes Gebiet und seine Bewohner angepasst ist.
Bild 1 von 6
Schwerpunkt 2 - Fußgänger in den Mittelpunkt der Mobilitätspolitik stellen
Gehen ist gut für die Gesundheit, ja, und auch für die Umwelt.
Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, zu Fuß zu gehen, wenn sie können, sieht der Plan vor, die Priorität, die Fußgängern bei der Entwicklung des öffentlichen Raums eingeräumt wird, zu systematisieren und ihre Reisebedingungen zu verbessern, z. B. durch die Schaffung sichererer und komfortablerer Räume und Bürgersteige (Bänke, Beleuchtung, Begrünung usw.)
Schwerpunkt 3 - Gewährleistung inklusiven Reisens durch barrierefreie Verkehrsnetze
Wie?
- Durch die Beschleunigung der Zugänglichkeit von Straßen in städtischen Gebieten (z. B. Bürgersteige und angepasste Fußgängerüberwege) mit einem Ansatz, der die verschiedenen Arten von Hadicap berücksichtigt
- Durch die weitere Zugänglichkeit des bereits laufenden öffentlichen Verkehrsnetzes
Schwerpunkt Nr. 4 - Förderung der Fahrradnutzung
Wie?
- Indem wir das tägliche Üben einfacher und sicherer machen, indem wir Radwege entwickeln, indem wir Fahrradparkplätze in Wohnungen und Büros, aber auch auf der Straße und in der Nähe von Bahnhöfen und Verkehrsstationen ( Parking Vélos) vervielfachen
- Durch die Förderung des Fahrrads und das Angebot damit verbundener Dienstleistungen wie den Véligo Rental-Service oder die Reparatur und Elektrifizierung Ihres Fahrrads
- Durch die Fortsetzung der Kaufhilfen , um die Praxis so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen
Schwerpunkt 5 - Förderung der gemeinsamen Nutzung von Autos
Wie?
- Förderung und Erleichterung von Fahrgemeinschaften
- Durch die Regulierung der Qualität der Dienste von Carsharing-Betreibern
- Durch die Schaffung von Fahrgemeinschaftslinien (insbesondere in den äußeren Vororten, manchmal weit entfernt vom öffentlichen Verkehrsnetz).
Schwerpunkt 6 - Erleichterung des Übergangs von einem Verkehrsmittel zum anderen für dieselbe Fahrt
Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, sich für nachhaltige Mobilität zu entscheiden, ist es notwendig, eine nahtlose Verbindung zwischen den verschiedenen auf dem Gebiet verfügbaren Verkehrsmitteln zu gewährleisten.
Dies wird als Intermodalität und Multimodalität bezeichnet.
Das heißt, mit Leichtigkeit vom Auto, Zug, Bus, Fahrrad, Straßenbahn oder U-Bahn für dieselbe Fahrt wechselnzu können.
Schwerpunkt 7 - Multimodalere, sicherere und nachhaltigere Straßen
Wie?
- Durch Priorisierung und Entwicklung des Straßennetzes für mehr Sicherheit
- Durch die Implementierung spezieller Fahrspuren für den öffentlichen Nahverkehr und Fahrgemeinschaften
- Verbesserung der Servicequalität aller Verkehrsträger auf dem Straßennetz
- Verbesserung der Umweltleistung des Straßennetzes, insbesondere zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verringerung des Lärms für die Anwohner
Schwerpunkt 8 - Bessere Aufteilung der Straße zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln
Das Ziel? Effiziente Aufteilung der städtischen Fahrspuren zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zugunsten alternativer Verkehrsmittel zum privaten Auto (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr).
Schwerpunkt Nr. 9 - Anpassung der Parkraumpolitik an die verschiedenen Gebiete
Hier geht es darum, einen umfassenden Ansatz für die Parkraumpolitik zu verfolgen. Wie?
- Durch die Behandlung beider privater Räume : durch die Begrenzung des Baus von Parkplätzen in Neubauten (Büros, Wohnungen) in Gebieten, die gut an den Verkehr angebunden sind
- Und öffentliche Parkplätze auf der Straße.
Das Ziel? Gewährleistung der Kohärenz mit anderen Mobilitätspolitiken, einschließlich des öffentlichen Verkehrs, und zwischen benachbarten Gemeinden.
Schwerpunkt Nr. 10 - Unterstützung einer nachhaltigeren und effizienteren territorialen Logistik
Wie sieht eine nachhaltigere territoriale Logistik aus?
- Optimierung der urbanen Logistik und Verbesserung der Organisation der Lieferung in der Stadt: das letzte Glied, das die Waren zurücklegen, bevor sie ihr Ziel erreichen
- Die Energiewende von Fahrzeugen
- Oder die Einführung des Güterverkehrs per Binnenschiff oder Bahn
Schwerpunkt 11 - Beschleunigung der Energiewende von Fahrzeugen
Wie? Von:
- Kaufbeihilfen für umweltfreundlichere Fahrzeuge
- Installation von Elektroladestationen
- Die Umstellung der Busflotte von Île-de-France Mobilités auf saubere Energie
- Entwicklung einer nachhaltigeren Energieversorgung (Bio-NGV, Wasserstoff usw.)
Mit dem Mobilitätsplan 2030 wird die Region Île-de-France die erste Region Frankreichs auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2050 sein!
Schwerpunkt 12 - Koordinierung einer solidarischen Politik für Mobilitätsdienste
Wie? Indem Mobilitätsdienste für die wirtschaftlich schwächsten Einwohner der Ile-de-France zugänglich gemacht werden (Solidaritätstarife, Ökomobilitätshilfen, Beratung zur Erleichterung der Mobilität).
Schwerpunkt 13 - Förderung einer nachhaltigeren touristischen Mobilität
Ziel ist es, die Mobilität von Touristen zu erleichtern , um die Île-de-France zu bereisen und touristische Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
Das Ziel? Bieten Sie Optionen an, die das Erlebnis der Reisenden verbessern und sie ermutigen, nachhaltige Verkehrsmittel zu nutzen.
Schwerpunkt 14 - Änderung der Reisegewohnheiten
Diese Achse besteht darin, auf das Verhalten der Einwohner der Ile-de-France einzuwirken, um sie zu nachhaltigeren Mobilitätspraktiken zu ermutigen, insbesondere durch die Ausrichtung auf Arbeitgeber und Schulpublikum.