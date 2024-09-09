Europäische Mobilitätswoche 2024
Das Thema der Europäischen Mobilitätswoche 2024? Die gemeinsame Nutzung des öffentlichen Raums. Eine Herausforderung, die bei den Missionen von Île-de-France Mobilités besonders stark mitschwingt. Denn das Teilen des öffentlichen Raums erfordert immer mehr öffentliche Verkehrsmittel, aber auch einen echten Raumfür aktive Mobilität (z. B. zu Fuß, Radfahren)
Machen Sie Lust, sich für öffentliche Verkehrsmittel zu entscheiden
Die Wahl öffentlicher Verkehrsmittel ist bereits der erste Akt, den jeder tun kann, um den öffentlichen Raum zu teilen.
Und gerade jedem die Möglichkeit zu geben, diese Wahl zu treffen, ist eines der Ziele von Île-de-France Mobilités. Abonnements zu kontrollierten Preisen, Sozialtarife, Zahlung, Aufladen und Validierung von immer bequemeren Transport tickets und einfachere Intermodalität: Dies sind die Instrumente einer nachhaltigen Mobilität, die gewählt wird.
Aus diesem Grund integriert Île-de-France Mobilités immer mehr Vorteile in Ihr Navigo-Abonnement, macht es einfacher, Ihr Fahrrad oder Auto so nah wie möglich an Ihrem täglichen Zug oder RER zu parken, entwickelt Abendbusse und Abfahrten auf Abruf, erhöht die Sicherheit und investiert natürlich Jahr für Jahr in den Ausbau oder die Erweiterung seines Netzes durch Straßenbahn-, Bus-, RER-, U-Bahn-, TàD- oder Zuglinien, so nah wie möglich an Ihrem Zuhause.
Organisation der Energiewende
Gleichzeitig führt Île-de-France Mobilités seit vielen Jahren ein gigantisches Projekt durch, um seine Busse zu erneuern, um sie durch energietugendhaftere Modelle zu ersetzen.
Ob elektrisch (in den inneren Vororten) oder mit Biomethan, die Fahrzeuge des Île-de-France Mobilités-Netzes sind Teil einer Strategie der Energieeinsparung und der Reduzierung der Treibhausgasemissionen.
"Seit 2016 haben wir 4.000 saubere Busse (40 % der Flotte) gekauft. Aber 60% der Busse fahren immer noch mit Diesel. Im Jahr 2025 werden wir 100 % saubere Busse in städtischen Gebieten haben (Elektro, Wasserstoff, CNG...). In ländlichen Gebieten werden wir dank Biokraftstoffen bis 2025 den vollständigen Dieselausstieg erreichen. Wir werden HVO, das aus Abfällen und Altspeiseöl gewonnen wird, in Dieselbussen verwenden, bevor wir sie bis 2029 ersetzen", sagte Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und Präsidentin von Île-de-France Mobilités, am 28. August in einem Interview mit der Zeitung Le Parisien.