Europäische Mobilitätswoche 2024

Das Thema der Europäischen Mobilitätswoche 2024? Die gemeinsame Nutzung des öffentlichen Raums. Eine Herausforderung, die bei den Missionen von Île-de-France Mobilités besonders stark mitschwingt. Denn das Teilen des öffentlichen Raums erfordert immer mehr öffentliche Verkehrsmittel, aber auch einen echten Raumfür aktive Mobilität (z. B. zu Fuß, Radfahren)

Machen Sie Lust, sich für öffentliche Verkehrsmittel zu entscheiden

Die Wahl öffentlicher Verkehrsmittel ist bereits der erste Akt, den jeder tun kann, um den öffentlichen Raum zu teilen.

Und gerade jedem die Möglichkeit zu geben, diese Wahl zu treffen, ist eines der Ziele von Île-de-France Mobilités. Abonnements zu kontrollierten Preisen, Sozialtarife, Zahlung, Aufladen und Validierung von immer bequemeren Transport tickets und einfachere Intermodalität: Dies sind die Instrumente einer nachhaltigen Mobilität, die gewählt wird.