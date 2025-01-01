Île-de-France Mobilités bietet Reisenden in der Region Île-de-France einen Ausgleichsraum , um ihre Verfahren zu vereinfachen.

Im Rahmen der jüngsten Verträge mit Verkehrsunternehmen hat Île-de-France Mobilités seine Anforderungen an die Fahrgäste verschärft. Sie können in verschiedenen Situationen von einer Rückerstattung profitieren: