Hervorgehobener Service
Bei Streiks, die den Verkehr über einen längeren Zeitraum stark gestört haben
Île-de-France Mobilités bietet Reisenden in der Region Île-de-France einen Ausgleichsraum , um ihre Verfahren zu vereinfachen.
Im Rahmen der jüngsten Verträge mit Verkehrsunternehmen hat Île-de-France Mobilités seine Anforderungen an die Fahrgäste verschärft. Sie können in verschiedenen Situationen von einer Rückerstattung profitieren:
Etikette
Île-de-France Mobilités bietet Reisenden in der Region Île-de-France einen Ausgleichsraum , um ihre Verfahren zu vereinfachen.
Im Rahmen der jüngsten Verträge mit Verkehrsunternehmen hat Île-de-France Mobilités seine Anforderungen an die Fahrgäste verschärft. Sie können in verschiedenen Situationen von einer Rückerstattung profitieren:
Bild 1 von 4
Beschreibung
Cliquez sur les images pour les agrandir
Île-de-France Mobilités bietet Reisenden in der Region Île-de-France einen Ausgleichsraum , um ihre Verfahren zu vereinfachen.
Wenn die Pünktlichkeit der Züge und RER im vergangenen Jahr mindestens drei Monate lang weniger als 80 % betrug.
Wenn die Pünktlichkeit der Züge und RER im vergangenen Jahr mindestens drei Monate lang weniger als 80 % betrug.
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée
10-19 Uhr
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.
En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée. En cas de grèves ayant fortement perturbé le trafic sur une période prolongée.
Schlüsselfiguren
1 min 35
Zahlreiche Korrespondenzen
6 bis 7
5 km