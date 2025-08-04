Das Projekt Bus Bords de Marne wurde für gemeinnützig erklärt!

Die Präfekten von Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis und Seine-et-Marne haben das Projekt Bus Bords de Marne am 4. August 2025 für gemeinnützig erklärt.

Diese Entscheidung folgt auf die befürwortende Stellungnahme des unabhängigen Untersuchungsausschusses vom 20. Dezember 2024 und die am 10. April 2025 genehmigte Projekterklärung von Île-de-France Mobilités.

Die Gemeinnützigkeitserklärung ist ein entscheidender Schritt zur Durchführung der Operation.

Die Designstudien (Vorentwurf) beginnen jetzt und werden die Vorbehalte und Empfehlungen der Untersuchungskommission berücksichtigen: Um mehr zu erfahren, finden Sie hier alle Informationen über die Projekterklärung und die Verpflichtungen von Île-de-France Mobilités.