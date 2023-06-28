Verkehrsstudien im Fokus

Veröffentlichungsdatum: 13. Juli 2021

Nach der öffentlichen Konsultation wurden die Straßenverkehrsstudien für das Projekt Bus Bords de Marne wieder aufgenommen. Diese werden es ermöglichen, die Auswirkungen des Projekts auf die Verkehrsbedingungen auf der Höhe der RD34 und im weiteren Sinne auf die angrenzenden Straßen genau zu bewerten, um die Wahl der Entwicklung zu informieren, die letztendlich der öffentlichen Anhörung unterzogen wird.

Der erste Schritt dieser Studien ist die Bestandsaufnahme des aktuellen Straßenverkehrs. Die Straßenzählungskampagne begann am 21. Juni auf allen Achsen des Untersuchungsperimeters. Diese Zählungen werden auf unterschiedliche Weise durchgeführt:

30 Richtungszählpunkte durch autonome Videokameras : Bewegungsmessungen an Kreuzungen mit Unterscheidung der Fahrzeugtypen an einem Tag während der Hauptverkehrszeit zwischen 7h-9h und 17h-19h. Die Kenntnis der Richtungen ist wichtig, um die Ampelpläne richtig anzupassen und die Einrichtungen an Kreuzungen richtig zu dimensionieren, z. B. mit der Integration einer Fahrspur für Linksabbieger.

: Bewegungsmessungen an Kreuzungen mit Unterscheidung der Fahrzeugtypen an einem Tag während der Hauptverkehrszeit zwischen 7h-9h und 17h-19h. Die Kenntnis der Richtungen ist wichtig, um die Ampelpläne richtig anzupassen und die Einrichtungen an Kreuzungen richtig zu dimensionieren, z. B. mit der Integration einer Fahrspur für Linksabbieger. 11 automatische Radarzählpunkte : Sie werden an 7 aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt und ermöglichen es, den durchschnittlichen täglichen Durchfluss zu quantifizieren und zwischen Privatfahrzeugen und Lastkraftwagen zu unterscheiden.

: Sie werden an 7 aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt und ermöglichen es, den durchschnittlichen täglichen Durchfluss zu quantifizieren und zwischen Privatfahrzeugen und Lastkraftwagen zu unterscheiden. 4 Untersuchungsgebiete "Herkunft / Ziel" durch Lesen von Kennzeichen* mit Kameras: Messungen, die an einem Tag zwischen 7h-9h und 17h-19h durchgeführt werden, um eine Nachverfolgung des Fahrzeugs in einem Bereich zu erhalten. Diese Art der Zählung ermöglicht es, die Struktur des Straßenverkehrs besser zu verstehen: Wie hoch ist der Anteil des Transitverkehrs im Vergleich zum Austauschverkehr oder zum lokalen Verkehr?

Die besondere Zeit der Lockerung mit immer noch wichtiger Telearbeit kann diese Zählungen verzerren. Diese Verzerrung wird in der Methodik gut berücksichtigt. Die erhobenen Daten werden mit den 2019 im selben Gebiet erhobenen Daten abgeglichen, um eine möglichst genaue Ausgangssituation zu erhalten.

Und nach der Bestandsaufnahme des Straßenverkehrs?

Der zukünftige Verkehr wird unter Berücksichtigung vieler Parameter wie der erwarteten Entwicklung der Bevölkerung und der Anzahl der Arbeitsplätze, anderer lokaler Straßenprojekte usw. modelliert. Diese dynamische Modellierung wird es dann ermöglichen, die Auswirkungen des Projekts auf die Zirkulation nach verschiedenen Szenarien zu testen und zu vergleichen. Wir halten Sie über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden! Vergessen Sie nicht, die Nachrichten zu abonnieren, falls Sie dies noch nicht getan haben, um benachrichtigt zu werden!

* Es werden nur die ersten 5 Zeichen jedes Schildes aufgezeichnet, um die Anonymität der Autofahrer zu wahren.

Foto: Beispiel eines automatischen Zählgeräts, das auf der RD143 installiert ist – (c) Ile de France-Mobilités-CPEV-AIMSUN