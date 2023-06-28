Nehmen Sie an den nächsten Sitzungen der Konsultation teil!

Veröffentlichungsdatum: 8. Januar 2021

Die am 9. November 2020 gestartete öffentliche Konsultation zum Projekt Bus Bords de Marne dauert bis zum 8. Februar 2021. Die ursprünglich für November geplanten und dann aufgrund des Lockdowns abgesagten Treffen werden von Île-de-France Mobilités im Januar und Februar organisiert (siehe Kalender unten). Nutzen Sie diese Zeit der Information und des Austauschs, um Ihre Meinung zu äußern. Alle gesammelten Beiträge werden in die Überlegungen von Ile-de-France Mobilités einfließen. Anwohner, Nutzer der ehemaligen RN34, Reisende, Unternehmen, Vereine, Gemeinden usw. : Ihr seid alle eingeladen mitzumachen!

Per Videokonferenz an Workshops teilnehmen

(Anmeldung erforderlich)

Samstag, 23. Januar von 9 bis 12 Uhr

Workshop mit Fokus auf den Bereich

"Kreuzung Leclerc / Dreieck Val de Fontenay"

Workshop mit Fokus auf den Bereich

"ZAC Maison Blanche und Ville-Evrard"

Remote-Workshops nach Anmeldung (maximal 25 Personen), per Videokonferenz

Melden Sie sich hier für die Walk-Workshops an

Die Teilnehmerzahl der Workshops ist begrenzt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung 2 Werktage vor der Durchführung der Workshops-Wanderungen erforderlich (je nach Verfügbarkeit). Die Teilnahme von Personen, die sich nicht vorher angemeldet haben, kann nicht garantiert werden.

Das Projektteam kommt zu Ihnen*, kommen Sie und informieren Sie sich

Montag, 18. Januar von 16:30 bis 19 Uhr – Treffen von Reisenden und Nähe

Parvis de la piscine Belvaux zwischen 2 Haltestellen der Linie 113 – Le Perreux-sur-Marne

Bahnhof Val de Fontenay – Fontenay-sous-Bois

Avenue du Maréchal Foch vor dem Marché du Centre-Ville – Neuilly Plaisance

Bahnhof Chelles-Gournay

Bushaltestelle 113 – Place de la résistance – Neuilly-sur-Marne

* vorbehaltlich der Einholung behördlicher Genehmigungen und der Vereinbarkeit mit den aktuellen staatlichen Maßnahmen. Die Fahrpläne können im Falle einer vorzeitigen Ausgangssperre in letzter Minute angepasst werden. Bleiben Sie in Echtzeit auf der Website informiert und/oder abonnieren Sie die Nachrichten hier.

Rufen Sie die gebührenfreie Nummer an

Sie können Ihre Meinung telefonisch mitteilen. Die Teams von Ile-de-France Mobilités stehen Ihnen unter 0 805 38 58 83 (kostenlose Nummer) zur Verfügung:

Mittwoch, 13. Januar 2021 von 12:00 bis 14:00 Uhr

Mittwoch, 27. Januar 2021 von 12:00 bis 14:00 Uhr

Mittwoch, 3. Februar 2021 von 18 bis 20 Uhr

Die Dauer jeder Kommunikation wird begrenzt, um den Ausdruck möglichst vieler Menschen zu ermöglichen.

Nehmen Sie online teil!

AUF DER PARTIZIPATIVEN KARTE

Sie können Ihre Meinung, eine Frage oder einen Vorschlag geolokalisieren.

Sie haben auch die Möglichkeit, die anderen Vorschläge einzusehen und zu kommentieren.

AUF DEM ANZEIGEFORMULAR

Schreiben Sie eine kostenlose Bewertung oder Frage in das Bewertungsformular.

Bleiben Sie in Echtzeit über mögliche Änderungen im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise oder bevorstehende Neuigkeiten zum Projekt informiert: Abonnieren Sie hier, um eine E-Mail-Benachrichtigung zu erhalten.