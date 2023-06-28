Verwandtes Projekt: Entdecken Sie den öffentlichen Untersuchungsbericht zum Projekt Pôle Val de Fontenay

Unter den verwandten Projekten des Projekts Bus Bords de Marne war die "Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay" vom 23. April bis 26. Mai 2021 Gegenstand einer öffentlichen Anhörung. Ende Juli gab der Untersuchungskommissar im Anschluss an diese Untersuchung eine befürwortende Stellungnahme zu diesem Projekt ab.

Diese befürwortende Stellungnahme wird von vier Empfehlungen begleitet, die sich auf die Koordinierung aller Passagiergebäude, die Untersuchung und mögliche Neuorganisation der Busrouten und Haltestellen, die die Ostseite des Knotenpunkts bedienen, die Verbesserung der Sicherheit der RER-E-Bahnsteige und die Hinzufügung von Parkplätzen für die Drop-off-Gebühr beziehen.

In den kommenden Wochen werden die Teams von Île-de-France Mobilités über die Weiterverfolgung dieser Empfehlungen nachdenken, und Anfang Oktober wird der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités über die Projekterklärung für die Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay beraten. Der Präfekt muss dann über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden.

Alle Informationen finden Sie auf der Website des zugehörigen Projekts.