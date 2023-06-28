Die Verlängerung der RER E nach Westen nach Mantes-la-Jolie (EOLE)

Die RER E bedient nun drei Bahnhöfe im Untersuchungsgebiet (Chelles, Val de Fontenay und Nogent-le-Perreux). Derzeit wird daran gearbeitet, die RER E nach Westen zu verlängern und damit die vollständige Durchquerung von Paris (jetzt beschränkt auf Hausmann – Saint-Lazare) abzuschließen. Diese Erweiterung wird es auch ermöglichen, eine direkte Verbindung zwischen dem Gare du Nord (U-Bahn-Station Magenta) und La Défense herzustellen. Die westliche Endstation befindet sich zunächst im neuen Stadtteil La Folie in Nanterre (jenseits von La Défense, bis Mitte 2024), dann in Mantes-la-Jolie (bis Ende 2026). Bei der Eröffnung der gesamten Strecke nach Mantes-la-Jolie ist geplant, die Strecke in zwei Unterteile mit einem gemeinsamen Stamm in Paris zu teilen. Die "West"-Missionen, die von Mantes-la-Jolie kommen, enden dann am Bahnhof RosaParks. Die "Ost"-Missionen enden in Nanterre – La Folie.

Weitere Informationen: https://www.rer-eole.fr/