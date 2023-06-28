Bus Operations Center (COB)

Das neue Bus Operational Center (COB) ist für den Betrieb des Busses Bords de Marne unerlässlich. Es handelt sich um eine Werkstatt-Garage mit mehreren Funktionen: vorbeugende und korrektive Wartung von Bussen, deren Reinigung sowie deren Garage am Ende des Betriebs.

In der Tat können die bestehenden Busbetriebszentren die zukünftigen elektrisch angetriebenen Gelenkbusse des Bus Bords de Marne (aus Platzgründen) nicht aufnehmen. Das neue Busbetriebszentrum wird nicht nur den Bus Bords de Marne beherbergen, sondern auch die Bedürfnisse anderer Buslinien in der Region erfüllen.

Der für den Bau ausgewählte Standort befindet sich in Neuilly-sur-Marne, etwa 1,5 km nördlich des Place de la Résistance, im vernachlässigten Sektor der Autobahn A103 zwischen den Bahngleisen und der Rue Paul und Camille Thomoux.