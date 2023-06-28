Die Sanierung des RER-Bahnhofs Neuilly-Plaisance

Das von Île-de-France Mobilités geleitete Projekt zur Anpassung und Modernisierung des Bahnhofs zielt darauf ab, den sekundären Zugang zur Hauptverkehrszeit zu entsättigen und den Verkehrsfluss in der Fahrkartenhalle zu verbessern. Auf der sekundären Zugangsebene ist geplant, für jeden Bahnsteig eine feste Treppe und eine Rolltreppe zu schaffen, die bestehenden Treppen zu verbreitern und den Ticketraum zu erweitern und neu zu gestalten. Das Projekt umfasst auch die Renovierung der Bahnsteige und die Sanierung des Hauptpassagiergebäudes. Das Projekt befindet sich in der Phase detaillierter Designstudien.