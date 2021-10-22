Kompensieren
DAS WESENTLICHE VERSTEHEN
Julien Desille ist Projektleiter für Umweltexpertise bei Île-de-France Mobilités. Sie überwacht die Umsetzung ökologischer und forstwirtschaftlicher Ausgleichsmaßnahmen.
Domaine Ormersson
Wie haben Sie die C1-Kabel-Clearing-Standorte ausgewählt?
Wir versuchen immer, die Umweltauswirkungen so nah wie möglich am betroffenen Gebiet auszugleichen, aber da die Umgebung des C1-Kabels stark bebaut ist, bieten sie keine geeigneten Räume. Die Qualität der Clearingstellen ist ein entscheidendes Kriterium. Im Falle des ökologischen Ausgleichs suchen wir nach Flächen mit degradierter ökologischer Funktionalität, um einen Mehrwert zu schaffen. Da das Ziel darin besteht, Lebensräume für eine Zielart und nicht für betroffene Individuen am Ursprungsort wiederherzustellen, ist die Entfernung vom Ausgleichsstandort unproblematisch. Gleiches gilt für den forstwirtschaftlichen Ausgleich, der in der Erhaltung des waldbaulichen Kapitals besteht. Die Standorte wurden mit Unterstützung von CDC Biodiversity identifiziert.
Gemeine Pipistrelle
Welche Tier- und Pflanzenarten möchten Sie in Bezug auf den ökologischen Ausgleich an den Standorten entwickeln und wie?
Die Hauptauswirkungen betreffen die Avifauna (Vögel) und Fledermäuse (Fledermäuse). Die Schaffung von Lebensräumen für diese Arten besteht in der Entwicklung von Waldgebieten, die aus mehreren Pflanzenschichten bestehen (die der Artenvielfalt förderlich sind), Lichtungen, auf denen sich Insekten vermehren (Nahrungsgebiete) und Bäumen mit geeigneten Hohlräumen (Vogel- und Fledermausheimgebiete)
Wilde Kirsche
Welche Maßnahmen werden Sie in Bezug auf den Waldausgleich ergreifen, um das Überleben von mindestens 85 % der gepflanzten Pflanzen zu sichern?
Wir versuchen, günstige Bedingungen für die Baumarten zu schaffen, die wir pflanzen möchten. Dazu verbinden wir eine Hauptkultur mit Ressourcenkulturen (Apfelbäume, Wildkirschbäume ...), die beispielsweise zur Bodeninfiltration oder zur Bekämpfung bestimmter Krankheiten beitragen. In den letzten Jahren hat sich die forstwirtschaftliche Produktion neu ausgerichtet und die Pflanzenpalette mit Bäumen verändert, die besser an die globale Erwärmung angepasst sind.
Entschädigung T10, Teich
Welche Verpflichtungen hat der Kunde in Bezug auf die Entschädigung?
Unabhängig davon, ob es sich um eine forstwirtschaftliche oder ökologische Entschädigung handelt, verpflichtet sie den öffentlichen Auftraggeber:
- Instandhaltung und Instandhaltung von Ausgleichsstellen;
- Gewährleistung einer Wiederbesiedlungsrate für Tierarten und einer Erholung für Pflanzenarten;
- Gewährleistung einer sorgfältigen Überwachung der Entwicklung der Standorte für 15 Jahre für Waldausgleichszahlungen oder 30 Jahre für ökologische Ausgleichszahlungen.
Alle Clearing-Operationen wurden im Laufe des Jahres 2024 durchgeführt.