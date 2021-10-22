Kompensieren

Welche Verpflichtungen hat der Kunde in Bezug auf die Entschädigung?

Unabhängig davon, ob es sich um eine forstwirtschaftliche oder ökologische Entschädigung handelt, verpflichtet sie den öffentlichen Auftraggeber:

- Instandhaltung und Instandhaltung von Ausgleichsstellen;

- Gewährleistung einer Wiederbesiedlungsrate für Tierarten und einer Erholung für Pflanzenarten;

- Gewährleistung einer sorgfältigen Überwachung der Entwicklung der Standorte für 15 Jahre für Waldausgleichszahlungen oder 30 Jahre für ökologische Ausgleichszahlungen.

Alle Clearing-Operationen wurden im Laufe des Jahres 2024 durchgeführt.