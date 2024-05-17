23 Masten erheben sich bereits auf der Strecke!

Bis heute haben die Gefährten 23 Masten auf Ihrer zukünftigen Seilbahnlinie errichtet.

Die neuesten befinden sich:

- auf dem Chemin des Bassins in Créteil neben der Metrostation,

- in der Nähe des Bahnhofs Limeil-Brévannes,

- nur einen Steinwurf vom Bahnhof Valenton entfernt, in der Rue Émile Zola

- auf dem grünen Fluss La Végétale.

Viele von Ihnen haben in der Nähe der Installationsorte angehalten, um einige Aufnahmen von diesen außergewöhnlichen Operationen zu machen!

Es muss gesagt werden, dass diese mehrere Dutzend Meter hohen Riesen, gekrönt von ihren majestätischen Flügeln, beeindruckend sind. Und die Geschicklichkeit des Kranführers sowie die Beweglichkeit der Monteure, die auf den Pylonen sitzen, haben wirklich etwas, das die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Jede Erhebung bleibt eine große Herausforderung und erfordert präzise Gesten, die dank der Fähigkeiten der Teams möglich werden.

7 Pylone warten darauf, an die Reihe zu kommen! Folgen Sie uns weiterhin, um zukünftige Standorte zu entdecken.

© Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier