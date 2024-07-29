Station Pointe du Lac: Installation des Daches

5 Begleiter und 1 Kranführer installierten das Dach der 300 m² großen Station Pointe du Lac @Creteil. Das Manövrieren und Einstellen dieser wenigen Tonnen Stahl erforderte das Know-how des Teams, aber das Endergebnis ist da! In wenigen Monaten wird dieses Dach vollständig begrünt und mit Sedum, Geranien, Ariette ... Botanische Poesie und industrielle Technik sind perfekt vereinbar!

Aber machen Sie Platz für die Bilder dieser neuen Etappe.

Und danke für eure ständig wachsende Ermutigung. Seien Sie versichert, dass sie das gesamte mobilisierte Team sehr glücklich machen.