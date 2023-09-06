In Brest zieht die Seilbahn Touristen an!

Die erste städtische Seilbahn Frankreichs wurde 2016 in Brest gebaut. Sie ist 420 Meter lang und verbindet in 3 Minuten das neue Ökoviertel Capucins mit dem Stadtzentrum von Brest, indem sie über den Fluss Penfeld fliegt, der die Stadt durchquert.

Seine 2 Kabinen verkehren etwa alle 5 Minuten und können jeweils bis zu 60 Passagiere (oder 675.000 Personen pro Jahr!) befördern.

Seine Besonderheiten? Seine Kabinen kreuzen sich nicht nebeneinander, sondern übereinander, um den Fußabdruck der Anlage auf dem Boden zu begrenzen. Und der einzige Pylon der Strecke ist hoch genug, um den Verkehr großer Schiffe aus dem Militärhafen zu halten.

Heute trägt die Seilbahn von Brest wesentlich zur touristischen Attraktivität der Stadt bei und erschließt gleichzeitig das Viertel. Der Panoramablick auf den Hafen von Brest ist heute eine unverzichtbare und sehr beliebte Animation.

Verpassen Sie nicht den Umweg, wenn Sie durch Brest fahren! https://www.brest-metropole-tourisme.fr/.../top-10.../