Créteil - Pointe du Lac: Arbeiten an der Route de la Saussaie du Ban (RD 102) ab Oktober 2023

In Créteil ist die Umleitung von Telekommunikationsnetzen auf Höhe der Route de la Saussaie du Ban notwendig, um einen Mast zu installieren.

Die Arbeiten finden ab Anfang Oktober für ca. 8 Wochen statt.

Eine der beiden Fahrspuren der Route de la Saussaie du Ban (RD 102) wird gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Das Parken auf diesem Fahrbahnabschnitt ist für die Dauer der Arbeiten verboten.