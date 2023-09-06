Entdecken Sie die städtischen Seilbahnen!

Nach Brest fahren Sie mit dem "Papang" nach La Réunion.

Benannt nach einem endemischen Vogel der Insel, ist die Papang die erste städtische Seilbahn im Indischen Ozean.

Es befindet sich in der Stadt Saint-Denis de La Réunion und verbindet die Viertel Chaudron und Bois de Nèfles in 15 Minuten!

Mit ihren 46 Kabinen befördert sie bis zu 6.000 Passagiere pro Tag, alle mit Panoramablick auf das Meer.

Wie das C1-Kabel zielt diese Seilbahn darauf ab, das Reisen in einem eingeschränkten Gebiet zu erleichtern, die Intermodalität zu fördern oder einen alternativen Transport anzubieten, der weniger umweltschädlich und wirtschaftlich ist.

Bleiben Sie dran, um mehr über das C1-Kabel und seine Kollegen zu erfahren!