Wenn das C1-Kabel bis 2025 in Betrieb genommen wird, wird Transdev mit dem Betrieb der Strecke betraut.

Veröffentlichungsdatum: 8. Dezember 2022

Diese Delegation des öffentlichen Dienstes ist das Ergebnis einer Konsultation, die 2019 eingeleitet und am 7. Dezember vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités bestätigt wurde.

Das Hauptziel des designierten Betreibers ist es, die Reisebedingungen der Einwohner der Ile-de-France zu optimieren.

Die Anforderungen, die gestellt wurden, beziehen sich also auf ein effizienteres Verkehrsangebot, eine Verbesserung der Regelmäßigkeit der Busse, Investitionen in die Energiewende und einen breiten Raum für Innovationen.