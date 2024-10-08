Villa Nova: Außenausstattung der Technik- und Betriebsräume

Am Endbahnhof Villa Nova in Villeneuve-Saint-Georges sind die technischen Betriebsräume gut vorangekommen! Wie alle anderen Stationen ist das Gebäude nach einem neuen architektonischen Konzept entworfen, das darauf abzielt, Nüchternheit und perfekte Integration in die Landschaft zu gewährleisten.

Hier ist der Raum so angeordnet, dass der Blick auf die landwirtschaftliche Fläche erhalten bleibt. Es ist mit einer horizontalen Anordnung aus massiven blauen Kalksteinen verziert, die in drei witterungsbeständigen Oberflächen erhältlich sind.

Das Befestigungssystem hebt den Stein hervor und ermöglicht gleichzeitig eine schnelle und einfache Installation. Diese Technik kombiniert die Schönheit von Naturstein mit einer soliden Struktur und bietet endlose Möglichkeiten für einzigartige und langlebige Gebäude.

Bis bald für weitere Neuigkeiten über den Fortschritt Ihrer Stationen und in der Zwischenzeit teilen Sie uns weiterhin Ihre Begeisterung mit.

©Île-de-France Mobilités / Anne-Claude Barbier