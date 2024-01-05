Die Arbeiten in der Stadt Villeneuve-Saint-Georges gehen weiter

Nach der Umleitung des unterirdischen Regenwassernetzes beginnen die Arbeiten zum Bau des Pylons. Die Verkehrsbehinderung auf dieser Allee wird ab dem 23. Dezember um ca. 1,5 Monate verlängert.

Welchen Unterschied macht das?

• Ein durch Ampeln geregelter Wechsel wird eingerichtet. Der Verkehr ist in beide Richtungen gestört.

• Eine Verkehrsumleitung wird für schwere und leichte Fahrzeuge empfohlen. Siehe Karte.

• Die Bushaltestelle Rû de Gironde der Linien E und J2 in Richtung Boissy Saint-Léger wird entfernt.

• Die Parkplätze auf diesem Abschnitt sind während der Arbeiten gesperrt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an Saïd, Ihren lokalen Agenten, unter 06 32 87 00 52.