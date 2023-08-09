Das C1 Cable kommt Ihnen entgegen
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 30. März 2023
Ab April und während der gesamten Arbeiten bis zur Inbetriebnahme des C1-Kabels wird ein engagierter Proximity-Mitarbeiter vor Ort sein, um alle Ihre Fragen zu beantworten.
Es wird auch Büros in den 4 Gemeinden der Route (Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton und Villeneuve-Saint-Georges) abhalten.
Seine Agenda und Telefonnummer werden in Kürze bekannt gegeben:
- auf unserer Facebook-Seite
- auf der Website
Melden Sie sich jetzt an, um sie kennenzulernen! Kabel C1 | Facebook