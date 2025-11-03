Info Werke: Arbeiten an der F. Mitterrand Mall in Créteil

Um die Umgebung der Station C1 Pointe du Lac zu entwickeln und einen neuen Fahrradparkplatz zu bauen, sind zwischen Ende Oktober und Dezember 2025 Straßenarbeiten am Einkaufszentrum François Mitterrand erforderlich.

Einige Parkplätze werden auf der Straße des Coteaux neutralisiert.

Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung rund um die Baustelle auf 30 km/h begrenzt.

Saïd, Ihr lokaler Agent, steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten. Er ist erreichbar unter 06 32 87 00 52.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.