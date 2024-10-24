Station Pointe du Lac: neue Etappe

Um Ihre Verbindungen zwischen U-Bahn und Seilbahn zu erleichtern, bauen wir eine Fußgängerbrücke, die die beiden Stationen verbindet.

Der Teil der Fußgängerbrücke, der sich über den U-Bahn-Gleisen befindet, steht unter der Projektleitung der RATP. Ihre Teams sind derzeit dabei, diesen Teil des Bauwerks zu errichten. Um den Betrieb der Strecke nicht zu stören, werden die Arbeiten nachts durchgeführt.

Hier sind einige Bilder der laufenden Arbeiten.

Sobald die Eingriffe der RATP abgeschlossen sind, werden die Begleiter des C1-Kabels den Bau der Fußgängerbrücke fortsetzen, die zum Einkaufszentrum François Mitterrand führen wird.

©Île-de-France Mobilités & RATP – Julien Lévêque