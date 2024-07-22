Die erste Schleife des Kabels ist bereit, die Kabinen zwischen den Bahnhöfen Pointe du Lac und Limeil-Brévannes aufzunehmen

Während nun fast alle Masten installiert sind, wurden die ersten Meter des Kabels, mit dem die 1. Seilbahn der Ile-de-France ausgestattet wird, auf dem Abschnitt zwischen den Stationen Pointe du Lac und Limeil-Brévannes verlegt.

Ein geräuscharmes Kabel

Das Kabel, mit dem die C1-Kabelleitung ausgestattet wird, wird die 105 Kabinen tragen, die bei Inbetriebnahme 11.000 Passagiere pro Tag befördern werden. Île-de-France Mobilités, der Projekteigentümer, hat für die erste städtische Seilbahn in der Île-de-France ein High-End-Kabel der neuen Generation ausgewählt, um die Sicherheit der Benutzer, den Hörkomfort der Anwohner, die Haltbarkeit des Kabels und die Robustheit der Seilbahn zu gewährleisten.

Dieses innovative Kabel besteht aus Metalldrähten ("Strängen"), die mit schwarzen Kunststoffprofilen verflochten sind. Dieses Design glättet das Kabel, reduziert Vibrationen und Geräusche, die durch den Durchgang der Kabinen entstehen, drastisch, macht es aber auch robuster.