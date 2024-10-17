Der Bahnhof Valenton wächst aus dem Boden!

Nachdem die Stützmauern angehoben waren, fuhren die Teams mit der Verfüllung fort. Es schützt die Wände dank einer Entwässerungsvorrichtung vor Feuchtigkeit und Wasser.

Der sichtbare Teil der Stützmauer, der dem Zierbecken zugewandt ist, ist mit Schmiedebeton behandelt. Matrixbeton besteht darin, eine Art riesige Schablone auf einen noch frischen Untergrund (traditioneller Betonestrich) aufzutragen.

Diese Technik ermöglicht es, die landschaftlich gestaltete Umgebung des Resorts hervorzuheben.

Im Gegensatz zu bedrucktem Beton, der dreidimensionale Reliefeffekte ermöglicht, ermöglicht Schmiedebeton das Zeichnen von Mustern in zwei Dimensionen. Diese Anwendungstechnik bietet erhebliche Eigenschaften in Bezug auf Robustheit und Haltbarkeit. Ein Decklack wird auf den Schmiedebeton aufgetragen, um ihn wasserdicht zu machen, die Farben zu fixieren und seine Pflege zu erleichtern.

Der Bahnhof Valenton hat eine Besonderheit. Seine Positionierung wird es ermöglichen, die Linie leicht auf den Bahnhof La Végétale zu fokussieren. Aber es wird auch einen neuen Blickwinkel auf die Stadt bieten.

