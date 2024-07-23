Die erste Serie von Kabinen für Ihre Seilbahn ist in Produktion!

Nach Jahren des Designs, der Abstimmung über das Design durch die Einwohner der Ile-de-France, des Austauschs mit zukünftigen Benutzern, Tests und mehrerer Versionen des Prototyps der Kabine ist es soweit!

Die Herstellung der Kabinen hat begonnen und ist in vollem Gange.

Die modularen Bänke, die alle Arten von Passagieren, Radfahrer und ihre Fahrräder, Menschen mit Kinderwagen oder Trägern sperriger Pakete, Menschen im Rollstuhl ..., warten darauf, in jeder der 105 Kabinen aufgestellt zu werden.

Die Profile, aus denen der Rahmen der Kabinen besteht, werden nach der Lackierung in den Farben des C1 sorgfältig montiert.

Anschließend werden die teilweise getrübten Glaswände sowie die Stahlwände integriert.

Auf Prüfstände gehievt, um ihre Handhabung zu erleichtern, sehen die C1-Kabelkabinen großartig aus!

Wie uns die Schulkinder des Territoriums sagten: "Wir können es kaum erwarten, an Bord zu kommen!"

Und Sie, bereit für zukünftige Flugreisen?