Heute erkunden wir die Seilbahn von Grenoble!

Wussten Sie, dass die 1934 erbaute Seilbahn der Stadt Grenoble eine der ersten Seilbahnen in städtischen Gebieten der Welt ist? Ein wahres Wunderwerk der Ingenieurskunst, initiiert von Paul Michoud, renommierter Ingenieur, und Paul Mistral, ehemaliger Bürgermeister.

Mit einem Höhenunterschied von 266 Metern verbindet es die Stadt mit der Bastille, einer Militärfestung, die im neunzehnten Jahrhundert auf einem Hügel erbaut wurde.

Von dort oben bieten Ihnen die Hütten in Form von "Blasen" einen Blick auf den Mont Blanc, die Klippen des Vercors oder das Belledonne-Massiv: ein Muss!

Genau wie das C1-Kabel; die Seilbahn von Grenoble setzt sich für ein neues kohlenstoffarmes und nachhaltiges Transportmittel ein!

Und du, wärst du bereit, es dir auszuleihen?