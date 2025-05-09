Projektaufruf: Urban Art - reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 12. Juni 2025 vor 23 Uhr ein

Île-de-France Mobilités stellt städtischen Künstlern mehrere Sockel von Seilbahnmasten zur Verfügung, um ihre Integration in den städtischen Raum zu fördern und das Risiko einer Verschlechterung zu begrenzen.

Diese Betonpylonenfüße befinden sich in der Nähe von Departementsstraßen, an Durchgangsorten, die von den Bewohnern des Territoriums (zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto) sehr frequentiert werden.

Île-de-France Mobilités möchte die Dynamik des lokalen künstlerischen Pools fördern und Verbindungen zwischen Seilbahnnutzern, Anwohnern und wirtschaftlichen, kulturellen und institutionellen Akteuren knüpfen.

Die Vorschläge müssen den Wünschen der lokalen Behörden und Partner entsprechen, die direkt von der Umsetzung der Objekte betroffen sind.