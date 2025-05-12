Kabinen in Sicht: Linientests beginnen

Während die Baustellen an den Stationen in vollem Gange sind, beginnen die Linientests und täglich werden neue Kabinen auf dem Traktor-Tragseil zirkulieren, um die verschiedenen Komponenten des Systems zu testen. Immer mehr Kabinen werden nach und nach in das System eingespritzt, bis sie weich werden.

Während dieser dynamischen Testphase (ohne Auswirkungen auf Fußgänger und anderen Verkehr) werden keine Passagiere an Bord genommen. Die Kabinen bleiben gewickelt, um sie bis zur Inbetriebnahme zu konservieren.

Die Tests finden Abschnitt für Abschnitt statt: zunächst von Pointe du Lac nach Limeil-Brévannes, dann von Villeneuve Saint-Georges nach La Végétale und schließlich von La Végétale nach Limeil-Brévannes.

Der erste Schritt (einige Monate) besteht darin, elektrische und mechanische Einstellungen vorzunehmen (Bremsen, Sicherheit, Laden, ...), dann alle Konfigurationen und Funktionen der Linie und ihrer Ausrüstung zu testen.

Wenn alle durchgeführten Kontrollen vollständig zufriedenstellend sind, wird der Transdev-Betreiber mit dem Leerlauf beginnen, der darin besteht, die Kabinen unter realen Bedingungen zu fahren.

Abonnieren Sie die Nachrichten, um diese entscheidende Phase Schritt für Schritt zu verfolgen!