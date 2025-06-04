Ökologischer Ausgleich des C1-Kabels: die neuesten Nachrichten!

Das C1-Kabel ist Teil eines umweltbewussten Ansatzes namens ERC, der darauf abzielt, Umweltschäden (Luft, Lärm, Wasser, Boden, Gesundheit der Bevölkerung usw.) zu vermeiden, die nicht vermiedenen Schäden zu reduzieren und diejenigen zu kompensieren, die nicht ausreichend vermieden oder reduziert werden konnten.

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen werden in Port Courcel in Essonne auf 2,5 Hektar, 4 km von der Seilbahn entfernt, durchgeführt.

Aufforstungsdiversifizierung, Wiederherstellung von Waldrändern und die Schaffung von Lichtungen stehen auf dem Programm:

Pflanzung von 3.000 Bäumen: etwa fünfzehn Arten, darunter Bluthartriegel, Linde mit kleinen Blättern, Ahorn und Ulme, Stieleiche, ...

Schaffung einer Lichtung von 2019m2: privilegierter Ort des Lebens und der Fortpflanzung von Insekten, sie bieten günstige Bedingungen für die Aufrechterhaltung der Eiablage während der Winterperiode und bieten ein bevorzugtes Nahrungsgebiet für Vögel.

Schaffung eines Waldrandes um die Lichtung von 5010 m2: Sie bilden geeignete Lebensräume für Vögel sowie privilegierte Verkehrskorridore; Sie helfen auch, die Auswirkungen von Wind, Trockenheit und Kälte zu bekämpfen, indem sie eine halbdichte Barriere bilden.

Bürsten bestimmter Bereiche: um Licht hereinzulassen und das Wachstum einer Pflanzendecke / Strauchschichten zu fördern.

Schaffung von Hibernaculums (Stere-Holzhaufen): Sie dienen als Lebensraum für Insekten, Reptilien (Eidechsen, Orvets ...) und Igel. Die Räume zwischen den Stämmen, die die Wärme der Sonne speichern, dienen als Unterschlupf und fördern die Fortpflanzung dieser Arten.

Schaffung von 3 Durchgängen für Igel im Zaun, der das Grundstück auf der Seine-Seite abschließt.

Dank dieser Maßnahmen werden die betroffenen Flächen ihre ökologische Funktionalität wiedererlangen, und das ist der springende Punkt dieser Ausgleichsmaßnahmen.