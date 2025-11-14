Info Arbeiten: Straßenarbeiten in der Nähe des Bahnhofs Pointe du Lac - Créteil

Im Rahmen des Baus der zukünftigen Station Pointe du Lac und der Fußgängerbrücke, die die Metrostation 8 mit dem Einkaufszentrum François Mitterrand verbindet, sind Straßenarbeiten auf der RD 1 geplant.

Diese Eingriffe finden für zwei bis drei Nächte zwischen Montag, 17. November und Donnerstag, 20. November 2025, von 21 bis 6 Uhr statt, um die Markierung an die Umstellung der RD 1 anzupassen.

Der Verkehr wird in diesen Nächten in beide Richtungen teilweise unterbrochen. Es werden Straßenumleitungen und Verschiebungen von Bushaltestellen (Linien 117, 181, 281, 308 und 12) eingerichtet.

Vom 20. November 2025 bis zum 31. Januar 2026 wird der Verkehr auf den südöstlichen Teil der RD 1 verlagert, wobei beide Richtungen beibehalten und die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt wird.

Im Rahmen dieser Arbeiten ist mit Lärmbelästigung zu rechnen.

Saïd, Ihr lokaler Agent, steht Ihnen für alle Fragen unter 06 32 87 00 52 zur Verfügung.

Wir versichern Ihnen unseren Wunsch, Störungen im Leben Ihrer Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.